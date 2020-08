Immer mehr Tiere - auch Ratten und Mäuse übertragen Krankheiten. Forscher entdeckten jetzt: In Lebensräumen von Menschen gibt es mehr Zoonosen als in der Wildnis.

Immer mehr Tiere - auch Ratten und Mäuse übertragen Krankheiten. Forscher entdeckten jetzt: In Lebensräumen von Menschen gibt es mehr Zoonosen als in der Wildnis.

Dass der Eingriff der Menschen in die Ökosysteme die Entstehung von Zoonosen begünstigen kann, haben jetzt britische Forscher erneut nachgewiesen. Sie analysierten knapp 7.000 Ökosysteme und 376 Arten potenzieller Wirtstiere. Das Ergebnis: Die Nutzung der Lebensräume und damit der Ökosysteme durch den Menschen hat "globale und systematische Auswirkungen auf lokale zoonotische Wirtsgemeinschaften", erklären die britischen Wissenschaftler. "Es gibt mehr Arten und eine größere Anzahl bekannter zoonotischer Wirte - also Krankheitsüberträger - in vom Menschen verwalteten Ökosystemen als in nahe gelegenen ungestörten Lebensräumen". Mit anderen Worten: Die meisten Zoonosen sind auch menschgemacht.