Sexuelle Selektion – was für alle Männchen im Tierreich erst einmal wie purer Stress klingt, könnte zugleich die Rettung für ganze durch die Klimakrise bedrohte Tierarten sein. Das zumindest vermuten Biologen der TU Dresden. In einer aktuellen Studie mit dem nationalen Wissenschaftszentrum (CNRS) in Montpellier (Frankreich) sowie der Karlstad Universität in Schweden fanden sie heraus, dass die Männchen im Tierreich unter weit größerem Druck stehen als die Weibchen.