Klimawandel Sind die Alpengletscher doch noch zu retten?

Matthias Huss ist Glaziologe und Erdwissenschaftler an der ETH Zürich. Er befasst sich seit Jahrzehnten mit der Gletscherentwicklung, die weltweit auch Bedeutung für die Trinkwasserversorgung hat. Denn die größten Flüsse der Erde entspringen in vergletscherten Gebirgsregionen, schreibt Huss in seinem Blog. Und das Fehlen der Gletscher könnte in Südamerika oder Asien negative Auswirkungen haben, die wir in den Alpen in geringerem Ausmaß ebenfalls spüren würden.