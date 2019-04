Allein in Cleveland verunglückten innerhalb eines Jahres etwa 70.000 Singvögel. 93 verschiedene Arten dokumentierten die Forscher der University of Michigan für ihre Studie, die jetzt im Fachblatt "Proceedings of the Royal Society B" erschienen ist. Außerdem zogen sie die Langzeitaufzeichnungen aus Chicago hinzu, die die Flugunfälle aus 40 Jahren erfassten.