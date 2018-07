Seit über einer Woche spannt sich ein nahezu wolkenfreier blauer Himmel über Deutschland. Was Ferienkinder, Urlauber und Badegäste freut, hat für Land- und Forstwirte und Natur katastrophale Auswirkungen: Die anhaltende Trockenheit führt zu Ernteausfällen, sowie Feld- und Waldbränden. Und es sieht nicht danach aus, dass sich daran in den kommenden Wochen etwas ändert: Über Deutschland hat sich eine sogenannte Omega-Wetterlage eingestellt, sagt Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst.

Bildrechte: Meteogroup

Auf Satellitenbildern kann man derzeit gut die beiden Tiefdruckgebiete erkennen, die das Hochdruckgebiet über Deutschland stützen, eines befindet sich über der französischen Atlantikküste, das andere über Osteuropa. Beider drehen sich zwar, bewegen sich aber kaum. "In Tiefdruckgebieten steigt die Luft auf, deswegen bilden sich dort Wolken. Wir sind genau zwischen diesen Tiefs, wo die Luft wieder absinkt. Dort gibt es so gut wie keine Niederschläge", sagt Engelmann.



Laut Bauernregel hält das Wetter vom sogenannten Siebenschläfertag, dem 27. Juni, sieben Wochen lang an. Meteorologische Untersuchungen belegen, dass das Phänomen in leicht veränderter Form tatsächlich existiert. Stellt sich um den ersten Juli herum eine neue Wetterlage ein, kann sie sehr lange anhalten. "Und danach sieht es gerade aus: Im Juni kam warme und feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns, was zu Schwüle und örtlich starken Gewittern geführt hat. Das hat sich verändert, jetzt ist es nicht mehr übermäßig heiß, aber sehr trocken", sagt Engelmann.