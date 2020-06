Zweimal im Jahr feiern wir die Sonnenwende. Im Dezember ist es die Wintersonnenwende, im Juni die Sommersonnenwende. Im Winter ist es der kürzeste Tag: die Sonne geht spät auf und früh unter. Im Sommer erwartet uns dafür der längste Sonnenschein. Die Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und -untergang ist an diesem Tag am größten. Doch dieses Jahr ist es etwas wirklich Außergewöhnliches.

In diesem Jahr fällt die Sommersonnenwende das erste Mal seit 1796 auf den 20. Juni. Carolin Liefke, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Haus der Astronomie

Doch diese Sommersonnenwende 2020 birgt sogar zwei Besonderheiten. Zum einen ist es 224 Jahre her, dass die Sommersonnenwende auf den 20. Juni fiel. Zum anderen fand sie die letzten 33 Jahren immer am 21. Juni statt. "Davor war auch der 22. Juni möglich", so Carolin Liefke. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Doch warum ist das so?

Die Gründe für das Ausnahmejahr

Liefke erörtert ebenfalls, dass dies nicht der einzige Grund dafür ist: "Sommer- und Wintersonnenwende finden nicht nur an einem ganz bestimmten Tag, sondern sogar zu einer ganz bestimmten Uhrzeit statt." Dieses Ereignis beschreibt vielmehr den Tag, an dem sich die Sonne in neue Gefilde begibt. Zur Sommersonnenwende nach Süden und zur Wintersonnenwende nach Norden.

Genau wie die Erde kann man den Himmel in Nord- und Südhalbkugel unterteilen und zur Sommersonnenwende befindet sich die Sonne am nördlichsten Punkt ihrer scheinbaren Bahn am Himmel. Carolin Liefke, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Haus der Astronomie

Die Sommersonnenwende am 20. Juni ist aber nur ein Ereignis auf der Nordhalbkugel stattfindet: "Auf der Südhalbkugel herrscht schließlich gerade Winter und die Zeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist am kürzesten." Und dort ist Sonntag, der 21. Juni 2020, der Tag der Wintersonnenwende.

Ein kleiner Ausblick