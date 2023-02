Einige Wissenschaftler sind derzeit in heller Aufregung: Ein riesiger Plasmafaden hat sich von der Sonne gelöst. Anschließend wurde der seltsame kreisförmige Faden wie ein Tornado um den Nordpol der Sonne gewirbelt. Aufgenommen wurde dieses Phänomen am 2. Februar 2023 vom Observatorium für Sonnenenergie (Solar Dynamics Observatory) der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa.

Ein Portrait von Dr. Volker Bothmer, dem Sonnenphysiker und -experten der Universität Göttingen Bildrechte: Volker Bothmer

Es ist das erste Mal, dass Sonnenforscher ein solches Phänomen so hochauflösend festhalten konnten. Jedoch bedeutet dies nicht, dass es noch nie zuvor passiert ist, erklärt Scott McIntosh. Er ist der stellvertretende Direktor des National Center for Atmospheric Research (NCAR) in Boulder (Colorado, USA).



Tatsächlich sind solche Protuberanzen keine Seltenheit. MDR WISSEN hat beim Sonnenexperten Volker Bothmer vom Institut für Astrophysik und Geophysik von der Georg-August-Universität Göttingen nachgefragt. Er beobachtet solche Ereignisse ständig: "Die Sonne ist ein Gasball mit elektrisch geladenen Teilchen und einem Magnetfeld, das erzeugt wird wie bei einem Fahrraddynamo: Elektrische Felder erzeugen magnetische."



Solche Protuberanzen tauchen hundertfach, teilweise tausendfach auf. Doch diese war ein "bisschen stärker, turbulenter, strudelartig in bestimmten Breiten", gibt Bothmer zu. Diesmal habe man sie aber in hoher Auflösung zeitlich und räumlich aufnehmen können.