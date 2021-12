Erinnern Sie sich noch an die große Sommer-Sonnenfinsternis in diesem Jahr? Zwar konnte man von Deutschland keine totale Verdunkelung der Sonne erkennen, dennoch schob sich der Mond auch für uns sichtbar vor unseren Stern. Dieses Phänomen der partiellen Sonnenfinsternis konnte man über ganz Deutschland hinweg beobachten und MDR WISSEN hatte gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin live davon berichtet. Den damaligen Stream dazu haben wir Ihnen ans Ende dieses Beitrags gestellt. Die besten Bilder zur großen Sommer-Sonnenfinsternis finden Sie hier .

Nun wird es eine weitere Sonnenfinsternis am frühen Morgen des 4. Dezembers geben. Leider kann man diese von Europa nicht sehen – nicht einmal die partielle Verdunkelung der Sonne. Um sie dennoch sehen zu können, müsste man in die Antarktis fliegen. Partielle Ausläufer der Verfinsterung kann man ebenfalls im Süden Australien, Südafrika, am unteren Zipfel von Südamerika sowie auf dem Indischen Ozean, dem Pazifik und dem Atlantik erkennen – alles jedoch nur im tiefen Süden nahe am Südpol.