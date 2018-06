Nester mit Eiern der Spanischen Wegschnecke: Die Elterntiere sterben nach der Eiablage. Die nächste Generation schlüpft schon vor dem Winter und schützt sich in Erdspalten oder kleinen Höhlen vor dem Frost. Bildrechte: IMAGO

Als in der Oberlausitz vor einigen Jahren in einem Versuch gefährdete Pflanzenarten in natürlichen Lebensräumen angesiedelt wurden, fraßen die Nacktschnecken die Jungpflanzen teilweise komplett ab. Danach starben diese ab. Das dokumentiert der Abschlussbericht über das Projekt an die Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz. Schon vor über zehn Jahren beobachteten schwedische Naturforscher, dass die Schädlinge in einigen südschwedischen Provinzen sensible Waldpflanzen schwer beschädigten.



Auch zeigt sich bei einigen Pflanzensamen, dass weniger keimfähig sind, wenn sie durch den Darm der spanischen Wegschnecke gegangen sind, als wenn sie von einer anderen Schnecke gefressen und ausgeschieden werden. Heike Reise, Biologin und Schneckenforscherin am Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz, sammelt solche Berichte, die das vielschichte Phänomen der Spanischen Wegschnecke dokumentieren.