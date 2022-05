Noch stehen die Forschenden allerdings ganz am Anfang und kennen die Einschränkungen ihrer Studie: Diese untersuchte nur das Themengebiet der Küstenökonomie und ließ den ländlichen Raum außen vor, die Verhaltensweisen wurden erfragt und nicht untersucht. "Wir können noch nicht sagen, was zuerst kommt. Denkst du in Systemen und ziehst es vor, in Gebieten mit natürlicheren Ökosystemen zu leben, oder lässt dich das Leben in weniger urbanisierten Gebieten dazu bringen, Systemdenken zu entwickeln", so Studienautor Payam Aminpour, Postdoktorand am National Institute of Standards and Technology (Maryland/USA) und Hauptautor der Studie. Dafür sind weitere Forschungen nötig, so Aminpour, denn die Folgen könnten weitreichend sein, wenn Menschen in den Küstenstädten, wo die Bevölkerungsdichte inzwischen dreimal so hoch ist wie im weltweiten Durchschnitt, sich von positivem Umweltverhalten lösen: "Es ist so etwas wie ein Schneeballeffekt."