Nicht alles, was es in der Natur gibt, meint es automatisch gut mit uns. Was ist eigentlich eine Allergie? Eine Autoimmunerkrankung: Das ist eine Überreaktion des Körpers auf Dinge, die eigentlich harmlos sind, z.B. Pollen, also kleine Pflanzenpartikel, die in die Atemwege kommen und das Immunsystem schlägt Alarm. Was heißt das konkret? Die Abwehrzellen schütten Botenstoffe aus, wie das Histamin. Die Nase läuft, die Augen werden rot, die Schleimhäute schwellen, man hustet, man versucht, diese Eindringlinge loszuwerden, aber schießt dabei selber übers Ziel hinaus. Der Körper lernt das fatalerweise auch noch, und deswegen wird es oft von Saison zu Saison schlimmer.