Der Stand der Planeten im Dezember 2022

Ein spannendes Himmelsereignis ist auch die Opposition des Planeten Mars Anfang Dezember. Mars und Sonne stehen sich dabei, von der Erde aus gesehen, gegenüber. Die Erde überholt unseren äußeren Nachbarplaneten auf der Innenbahn.

Schon am 1. Dezember wird mit knapp 82 Millionen Kilometern die geringste Entfernung vom Mars erreicht. Dies entspricht in etwa der halben Entfernung zwischen Erde und Sonne. Die exakte Oppositionsstellung tritt am 8. Dezember ein und es ist Marsfinsternis, da sich der Mond vor den Planeten schiebt. Der rötlich-gelbe Mars ist die ganze Nacht am Firmament vertreten. Um Mitternacht sieht man ihn im Sternbild Stier hoch über unseren Köpfen. Er glänzt so hell, dass man ihn kaum übersehen kann. Nur noch Jupiter übertrifft Mars ein wenig an Helligkeit. Der Riesenplanet hält sich im Sternbild Fische auf und beherrscht die erste Nachthälfte. Eine Collage des Weltraums mit den Planeten Mars, Saturn und der Venus (v.l.n.r.). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Ringplanet Saturn ist noch in den frühen Abendstunden am Südwesthimmel zu sehen. Er beschleunigt seine Wanderung durch das Sternbild Steinbock. Zu Monatsanfang geht Saturn kurz vor 22 Uhr unter, zu Silvester schon wenige Minuten nach 20 Uhr.

Auch Uranus wird am 5. Dezember in den frühen Abendstunden vom Mond bedeckt. Zwischen ungefähr 17.30 Uhr und 18:30 Uhr (MEZ) schiebt sich der zunehmende Mond vor den grünlichen Planeten. Diese Bedeckung kann nur per Fernglas oder Teleskop verfolgt werden.

Im letzten Dezemberdrittel beginnt Venus ihre Abendsternperiode. Auch Merkur bietet zum Jahresende eine bescheidene Abendsichtbarkeit. Der flinke Planet zeigt sich vom 21. bis 26. Dezember 2022 tief am Südwesthimmel. Vom 28. bis 29. Dezember 2022 wandert Venus südlich am Merkur vorbei, der allerdings an diesen Tagen nur noch in einem Fernglas oder Teleskop zu erkennen ist.