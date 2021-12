Heute, in der Nacht zum 14. Dezember, können Sie die meisten Sternschnuppen des Meteorstroms der Geminiden am Himmel erblicken. Bis zu 110 Sternschnuppen pro Stunde kann man über die gesamte Nacht hinweg erkennen. Wobei dies natürlich nur bei perfekten Bedingungen der Fall ist: Freier Himmel, wenig Lichtverschmutzung und der Radiant, also der Punkt am Himmel, von dem die Sternschnuppen zu kommen scheinen, muss direkt über Ihnen stehen.