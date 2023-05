Stichwort "hell": Es gibt noch ein anderes Problem. Unser Mond war erst am 5. Mai 2023 in seiner Vollmondphase. (An diesem Abend hat sich sogar eine Halbschatten-Mondfinsternis ereignet. Jedoch war diese in Mitteldeutschland kaum zu erkennen.) Da der Mond immer noch sehr rund und voll am Himmel stehen wird, wird er auch die Nacht erhellen. Weil er außerdem noch relativ nah in südlicher Himmelsrichtung steht, wird er vermutlich die meisten Sternschnuppen mit seiner Leuchtkraft überstrahlen. Wenn Sie also auf Sternschnuppen-Jagd gehen, dann sollten sie auf die leuchtstarken Sternschnuppen der Eta Aquariiden hoffen.