Die Studie wurde am 19. Mai um 17:00 Uhr (MESZ) im iScience-Fachmagazin unter dem Namen Watch dolphins line up to self-medicate skin ailments at coral "clinics" (engl. Beobachten Sie, wie sich Delfine anstellen, um Hautkrankheiten in Korallen-"Kliniken" selbst zu behandeln) veröffentlicht.