Exoplanet HD106906 b Wo ist unser Planet Neun? Ein Exoplanet könnte die Antwort liefern

Wenn es einen neunten Planeten in unserem Sonnensystem gibt, wo steckt er dann? Kreist er wirklich in extremen Bahnen weit von unserer Sonne enfernt? Der Exoplanet HD106906 b könnte diese Frage beantworten. Das Hubble-Weltraumteleskop hat die letzten 14 Jahre seine Umlaufbahn berechnet. Heraus kam: Sie ist extrem ungewöhnlich. So ungewöhnlich wie die eines hypothetischen Planeten Neun in unserem Sonnensystem?