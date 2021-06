Zwei Jahre lang haben Forschende die Pestizidbelastung an Bächen untersucht und festgestellt: Die Grenzwerte sind in vier von fünf Gewässern überschritten.

Kleine Flüsse und Bäche in der Nähe landwirtschaftlicher Felder sind überdurchschnittlich stark mit Pestiziden belastet. In über 80 Prozent der Gewässer werden die Grenzwerte überschritten. Das ergab eine bundesweite Studie unter der Leitung des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). "Der Verlust der Artenvielfalt kann nur gestoppt werden, wenn die Umweltrisikobewertung der Pestizide radikal reformiert wird", erklären die Forscher in der Fachzeitschrift Water Research. Die staatlichen Grenzwerte für Pestizide seien viel zu hoch angesetzt, und selbst diese hohen Werte würden in der Mehrheit der Gewässer noch überschritten.

100 Messstellen in zwölf Bundesländern

Zwei Jahre lang haben die Forscherinnen und Forscher die Pestizidbelastung an mehr als 100 Messstellen an Bächen untersucht, die durch überwiegend landwirtschaftlich genutzte Tieflandregionen in zwölf Bundesländern fließen. Das Ergebnis ist alarmierend: In der überwiegenden Mehrzahl der Gewässer wurden "erhebliche Überschreitungen" der Grenzwerte festgestellt. In insgesamt 81 Prozent der Bäche und Flüsse analysierten die Forschenden einen überschrittenen RAK-Wert. Der RAK-Wert zeigt die behördlich zugelassene Konzentration eines Pflanzenschutzmittels an.

Grenzwerte für zehn Pestizide gleichzeitig überschritten

Doch damit nicht genug. In 18 Prozent der Bäche wiesen sie sogar für mehr als zehn Pestizide gleichzeitig Überschreitungen der Grenzwerte nach – teilweise in gravierender Höhe. Bäche und kleine Flüsse in Agrarregionen sind also gleich mit mehreren Pestiziden oberhalb der Grenzwerte belastet.

Wir haben bundesweit eine deutlich höhere Pestizidbelastung in den Kleingewässern nachgewiesen als wir das ursprünglich erwartet haben. Professor Matthias Liess Ökotoxikologe am UFZ und Koordinator des Projekts Kleingewässermonitoring

Thiacloprid: Grenzwert um mehr als das Hundertfache überschritten

Laut der Studie überschritt zum Beispiel das Insektizid Thiacloprid den RAK-Wert in drei Gewässern um mehr als das Hundertfache. Thiacloprid gehört zur Klasse der Neonicotinoide, die als selektive Nervengifte auf die Nervenzellen von Insekten wirken.

Thiacloprid Laut des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft hat Thiacloprid im Mai 2020 seine Zulassung verloren. Seit 2018 sind zudem die Neonicotinoide Clothianidin, Thiamethoxam und Imidacloprid in der Landwirtschaft EU-weit verboten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte zuvor die Schädlichkeit der Stoffe für Wild- und Honigbienen bestätigt.

Auch andere Pestizide toppten die Grenzwerte extrem

Andere Insektizide wie Clothianidin, Methiocarb und Fipronil, aber auch Herbizide wie Terbuthylazin, Nicosulfuron und Lenacil toppten den Forschern zufolge den RAK-Wert um den Faktor zehn bis hundert in 27 Gewässern.

Pestizide wirken auf Tiere bereits in viel niedrigeren Dosen