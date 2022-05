Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin Royal Society Open Science am 18. Mai 2022 veröffentlicht. Zu finden sind sie unter dem Namen "Viewing the rare through public lenses: insights into dead calf carrying and other thanatological responses in Asian elephants using YouTube videos" (engl. Das Seltene durch die Brille der Öffentlichkeit sehen: Einblicke in das Tragen toter Kälber und andere thanatologische Reaktionen bei asiatischen Elefanten anhand von YouTube-Videos).