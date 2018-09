Die Astronomen haben sich den Stern im Rahmen des Dharma Planet Survey - also gewissermaßen in einer konzentrierten Suchaktion nach erdähnlichen Planeten - genauer angeschaut. Insgesamt suchten sie 150 Sterne im Umkreis von 160 Lichtjahren nach möglichen Planeten ab. Dabei suchen sie nicht mit dem Auge, sondern empfangen lediglich Signale, mit deren Hilfe sie nicht nur untersuchen können, ob es sich um einen Planeten handelt, sondern auch über welche Eigenschaften er verfügt.

Der Superstern, der 40 Epsilon A umkreist, ist den Forschern zufolge etwa doppelt so groß wie die Erde. Um seinen Stern einmal zu umkreisen, braucht er 42 Tage und liegt damit gerade noch innerhalb der habitablen Zone. Das ist genau der Abstandsbereich, in dem ein Planet sich zu seinem Stern befinden muss, damit die Vorraussetzung für erdähnliches Leben möglich wird: flüssiges Wasser.

Die Crew der "Enteprise": Leonard Nimoy, William Shatner, DeForest Kelly und James Doohan (v.l.n.r.) Bildrechte: IMAGO

Viel Potential also, um als Spocks Heimatplanet "Vulkan" durchzugehen. Allerdings hat er auch eine Masse von acht bis neun Erdmassen und eine vermutlich gasreiche Atmosphäre, schreiben die Forscher. Ob es auf dieser Supererde aber wirklich Leben geben könnte, bleibt ein Geheimnis.



Wer trotzdem vom Leben auf "Vulkan" träumen will, hat jedoch eine Option: Mr. Spocks Heimatstern ist an unserem Nachthimmel mit bloßem Auge sichtbar. In einer klaren Nacht, kann man also einfach mal in den Himmel schauen und die Heimat der Star Trek-Legende bewundern.