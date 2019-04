Demnach könnte Europas Supervulkan häufiger in die Luft fliegen als bislang gedacht. Forscher Paul Albert von der südenglischen University of Oxford und seinen Kollegen ist jetzt der Nachweis gelungen, dass der Supervulkan aktiver war als bislang angenommen. Damit verkürzen sich die Intervalle, in denen die Phlegräischen Felder aktiv sind - die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch steigt. Ihre Arbeit dazu stellten sie in dem Fachjournal "Geology" vor.