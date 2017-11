Aufruf schlägt Wellen 15.000 Forscher fordern mehr Umweltschutz

Unter Forschern geht es normalerweise rauh zu. Um so erstaunlicher, dass sich 15.000 Wissenschaftler in einem Bereich so einig sind: In Sachen Umwelt sägt die Menschheit am eigenen Ast - mehr Umweltschutz muss her. Dabei gab es so einen Aufruf schon mal vor 25 Jahren - was hat sich seither eigentlich getan?