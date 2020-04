Könnten Sie alle heimischen Vögel am Gesang erkennen? Kohlmeise, Star oder Rotkehlchen? Winfried Nachtigall kann es – und ja, der Vogelstimmen-Experten hat wirklich den passendsten Namen für seine Aufgabe. Er soll die App testen – und erkennt bei einem Test in der Oberlausitz zwei Vögel. "Wow, das hat funktioniert, er zeigt beides an, Rotkehlchen und Zilpzalp", bestätigt Fachmann Nachtigall. Er ist immerhin seit fast 40 Jahren Kiebitz, Milan und Co. auf der Spur.