Dieses Gen ist die Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß, das den Wirkstoff 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin, kurz MDMA an die Nervenzellen im Gehirn bindet. MDMA ist der Stoff in der Partydroge Ecstasy, der bei Menschen für eine massive Ausschüttung des körpereigenen Botenstoffs Serotonin sorgt.

Als die Forscher SLC6A4 im Erbgut der Tintenfische entdeckten, fragten sie sich, ob MDMA eine ähnliche Wirkung auf die Tiere haben würde wie bei Menschen. Also setzten sie vier kalifornische Zweipunktkraken für jeweils eine halbe Stunde in ein Becken mit Wasser, dem flüssiges MDMA beigemischt war. Dann wurden die Tiere einzeln in ein zweites Becken mit drei Kammern platziert. Ein Abteil war leer, in einem zweiten gab es eine kleine Plastikfigur zum Spielen. Die dritte enthielt einen Oktopus vom jeweils anderen Geschlecht, das in einem Käfig eingesperrt war.