Hinter der Idee steckt das Projekt RoBiMo, kurz für "Robotergestütztes Binnengewässer-Monitoring". Die Idee: eine Komplettlösung für die Zustandserfassung von Binnengewässern, und zwar für ein regelmäßiges, automatisiertes Verfahren, dessen Daten sofort nutzbar sind. Teil der Lösung ist der ebenfalls an der TU entwickelte Wasserroboter "Elisabeth". Das Wasserfahrzeug wird zur Wasseranalyse mit speziellen Sensoren ausgestattet, die Gewässer-Daten "abfischen", also beispielsweise den aktuellen ph-Wert, Phosphat- und Quecksilbergehalt, Gas- und Feststoffanteile. Außerdem soll ein Sonar die Gewässer vom Boden bis zur Wasserdecke scannen.

Noch während Roboter "Elisabeth" durchs Wasser fährt, werden die von den Sensoren eingeholten Daten an eine Basisstation am Ufer geschickt. Dort werden sie mit Hilfe einer KI aufbereitet. So lassen sich Rückschlüsse auf den Binnengewässerzustand, die Grundwasserzuflüsse und die CO2-Speicherfunktion von Seen ziehen, sagt Professorin Dr. Yvonne Joseph, Projekt-Koordinatorin von RoBiMO.