Auch der Forscher Andreas Meyer von der Kartoffel-Versuchsanstalt Dethlingen stellt fest, dass der Boden besser durchlüftet ist und Bodenlebewesen sich besser vermehren und Humus bilden können. So ein Acker könne bei einem starken Regen mehr Wasser aufnehmen und speichern als ein verfestigter Boden. Und eine zweite Sache fiel auf, sagt Meyer. Die Wurzelbildung in den separierten Parzellen war deutlich besser. Und das bedeute konkret:

Bildrechte: MDR/Maren Beddies

Da könnte man darauf schließen, dass dadurch auch das Bodenvolumen, also das Speichervolumen des Bodens, deutlich besser genutzt werden kann. Auch der lehmige Thüringer Boden sei so zu bändigen. Wenn es eine Weile nicht regnet, finden die langen Wurzeln in tieferen Schichten noch Feuchtigkeit. Wichtig beim Kartoffelanbau sei auch eine Zwischenfrucht. Die schützt die Böden im Winter vor dem Austrocknen und wird im Frühjahr dann untergepflügt. So schenkt sie dem Boden Nährstoffe. Wie sich das auf die Ernte auswirkt, hat Andreas Titze von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Brandenburg untersucht.