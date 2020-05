Die gute Nachricht lautet: Tropenwälder sind offenbar weniger gefährdet durch den Klimawandel als bisher gedacht. Wie der britische Forscher Martin Sullivan und sein Team im renommierten Journal Science zeigen, können sich die tropischen Wälder auf der Welt an eine moderate Erwärmung des Weltklimas anpassen. Das wäre für die Stabilisierung des Klimas extrem wichtig. Indem sie CO2 aus der Luft in Biomasse umwandeln, speichern die Pflanzen in diesen Wäldern speichern etwa 40 Prozent Biomasse-Kohlenstoffs auf der Erde. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht.