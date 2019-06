Nur die Labortechnik reicht nicht ganz für die Bedürfnisse der Plastik-Forscher. Vor allem im Bereich Mikroplastik können die Wissenschaftler an Bord relativ wenig analysieren.

"Also es gibt einige Untersuchungen, die durchgeführt werden können", sagt Jahnke. "Aber zu einem großen Teil wird das Material dann zurücktransportiert ans UFZ und an die Partnerinstitute." Dort haben die Wissenschaftler in ihren Laboren dann die passenden Geräte, um die Proben und Daten zu analysieren. Dafür haben sie zwei Jahre lang Zeit. Ein Teil des UFZ-Geländes in Leipzig Bildrechte: MDR / Kristin Kielon

Sinken 99 Prozent des Plastiks in die Tiefe?

Am Ende erhoffen sie sich, besser abschätzen zu können, wieviel Plastik es in den Ozeanen gibt und welche Auswirkungen Mikroplastik auf das Ökosystem Meer hat. Und vor allem werden wir mehr über das Vorkommen und den Verbleib von Plastik erfahren, ergänzt Jahnke. Denn das ist eines der großen Rätsel.

Es gibt Annahmen, dass von dem Plastik, was in die Weltmeere transportiert wird, nur ein Prozent an der Oberfläche zu finden ist. Das heißt, eine Hypothese ist, dass ein Großteil absinkt und sich entweder in der Wassersäule oder am Ozeanboden befindet. Dr. Annika Jahnke, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Die Analyse soll zeigen, ob das, was an der Meeresoberfläche schwimmt, wirklich nur ein Prozent des Plastikmülls in den Weltmeeren ist.

Winzige Plastikteilchen in einem Duschpeeling. Bildrechte: MDR / Kristin Kielon Außerdem interessieren sich die Forscher unter anderem dafür, was für Plastikteilchen in welcher Größe im Meer schwimmen und welche Stoffe Mikroplastik abgibt oder auch aufnimmt. Und welchen Einfluss haben die Sonne und die Wellen? Zerfällt eine Plastik-Flasche unter diesen Bedingungen wirklich erst nach 450 Jahren? So ganz genau wissen wir das nämlich noch gar nicht.

Workshops sollen Forschungsergebnisse vermitteln

Umso wichtiger ist es der UFZ-Forscherin, ihre Erkenntnisse auch an Otto-Normalverbraucher zu vermitteln. Deshalb hat das Team den Künstler Roman Kroke mit an Bord genommen. Er wird die Reise dokumentieren, künstlerisch arbeiten und im Anschluss an die Forschungsreise ein interdisziplinäres Workshop-Konzept enwickeln. "So, dass sich dann Teilnehmer mit den Forschungsinhalten dieser Reise interdisziplinär – künstlerisch, wissenschaftlich, philosophisch und literarisch - auseinandersetzen können", erklärt Kroke.

Künstler Roman Kroke begleitet die Wissenschaftler auf die SONNE. Bildrechte: MDR / Kristin Kielon Denn nur so könne ein nachhaltiges Bewusstsein für die Plastik-Problematik geschaffen werden, meint der Künstler. Er hat bereits in der Vergangenheit Disziplinen-übergreifend zum Thema Mikroplastik gearbeitet - auch mit Studierenden und Schülern. In seinen Augen erleben wir gerade eine Beziehungskrise zwischen dem Menschen und der Natur. Die poetische Verbindung, die wir auch bei besonders tiefgründigen menschlichen Beziehungen hätten, sei bei der Natur verloren gegangen.



"Speziell auf dieses Thema runtergebrochen, bedeutet das für mich: Sowohl die poetische Verbindung zum Element Wasser als auch zum Material Plastik", sagt er. Denn auch Plastik sei kein per se schlechtes Material - ganz im Gegenteil habe es der Menschheit auch viel Gutes gebracht. Doch es hapere eben auch an der Wertschätzung.

Ich glaube, dass die Kunst als ein Medium, das sowohl rationale und analytische Elemente der menschlichen Natur anspricht als auch emotionale, wirklich dabei helfen kann, diese beschädigte poetische Verbindung des Menschen zur Natur wieder zu reanimieren. Roman Kroke, Künstler