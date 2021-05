Wir wissen eindeutig, dass sich die Menschheit vor rund 300.000 in Afrika entwickelt hat. Das älteste Grab ist aber nur 78.000 Jahre alt. Warum also diese Lücke? Wir wissen einfach nicht, ob es noch ältere Grabstätten gibt. Man muss bedenken, dass Archäologen in Europa und im Nahen Osten in den vergangenen 150 Jahren sehr viele Ausgrabungen gemacht haben. Man kennt hier also einfach deutlich mehr Grabstätten als in Afrika, obwohl Afrika riesig ist.

Michael Petraglia, Archäologe