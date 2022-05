Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 hat die immense Gefahr, die von Starkregen und anschließenden Sturzfluten ausgeht, eindrücklich vor Augen geführt. Innerhalb kürzester Zeit wurden aus harmlosen Bächen reißende Ströme. Die Wassermassen rissen Häuser fort und verheerten ganze Ortschaften.

"Überflutungen drohen überall"

Doch während die Gefahr solcher Unwetterkatastrophen künftig immer weiter steigen wird, attestiert eine aktuelle Unwetter-Studie Bund, Ländern und Kommunen massive Versäumnisse bei der Prävention. Dabei darf das Thema "Sturzfluten" keinesfalls unterschätzt werden. "Überflutungen drohen überall. Auch da, wo keine Gewässer sind. Es gibt kaum eine Region in Deutschland, die vor Starkregen und urbanen Sturzfluten sicher ist", betont Studienautor Prof. Theo Schmitt von der Technischen Universität Kaiserslautern. Er und sein Team haben in Kooperation mit der Universität der Bundeswehr in München die Risiken, Gefahren und Ursachen von Sturzfluten sowie effektive Schutzmaßnahmen gegen sie untersucht.

Besondere Gefahr von Starkregen

Pflicht zum Starkregen-Risikomanagement

Studienautor Schmitt fordert deshalb, Städte und Gemeinden zu einem Starkregen-Risikomanagement zu verpflichten. So sollten die Kommunen künftig Gefahren- und Risikokarten erstellen. Solche Warnkarten sollten aus einer Fülle von Daten entstehen: Die Topografie mit lokalen Grünflächen und dem Gefälle sei dabei wichtig, genauso die Meteorologie sowie die Kapazität von Kanalsystemen. "Was wir dringend brauchen, ist eine systematische Analyse der örtlichen Gefahrenlage – eine 'Übersetzung' von Regenmengen in die konkrete lokale Gefahr einer Überflutung", erklärt Schmitt.

Einführung von Starkregen-Risikokarte

Auch Hausbesitzer könnten profitieren

Auch Hausbesitzer würden nach Ansicht von Günthert von Starkregen-Risikokarten profitieren. Sie könnten damit ganz individuell mehr für den Schutz ihrer Gebäude tun – etwa durch begrünte Dachflächen, Regenbecken, oberirdische Sammelflächen oder flutgeschützte Kellereingänge, Lichtschächte oder Tiefgarageneinfahrten.