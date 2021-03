Es ist nach Angaben der Forschenden die erste Studie, die den Wert der Erholung an Flüssen, Seen und Küsten in Europa berechnet hat. Dazu haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Jahr 2018 unter Leitung der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin 10.000 Menschen in 14 EU-Ländern befragt. Ergebnis: Pro Person und Jahr gibt es 47 Besuche an verschiedensten Gewässern, pro Besuch errechneten die Forschenden Durchschnittsausgaben von 48 Euro. "Innerhalb der EU beläuft sich der Erholungswert auf über 800 Milliarden Euro pro Jahr. Dies zeigt den enormen Stellenwert von Gewässern für Erholung und Gesundheit", sagt Dr. Tobias Börger in einer Mitteilung der HWR. Börger, der als Professor für Volkswirtschaftslehre an der HWR tätig ist, leitete die Studie, die zusammen mit der University of Exeter Medical School und der University of Stirling (beide Großbritannien) durchgeführt wurde.