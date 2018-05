Naja, nicht ganz. Die Biologen der University of California haben genau genommen eine bestimmte Erinnerung übertragen. Und zwar an ein Verhalten, das die Forscher den Schnecken zuvor beigebracht hatten. Das ist aber trotzdem ziemlich beeindruckend, denn so etwas hat vorher noch niemand geschafft. Die untrainierten Schnecken konnten also plötzlich etwas, was sie nie selbst eingeübt hatten.

Es geht um eine übertriebene Abwehrreaktion: Bei Gefahr zucken die Schnecken, um sich zu schützen. Eigentlich zucken sie nur ein paar Sekunden. Aber die Forscher haben sie mit elektronischen Reizen darauf trainiert, ganze 50 Sekunden am Stück zu zucken. Sie sind also auf den Stimulus konditioniert worden. Die Forscher betonen, dass die Tiere dadurch aber keine Schmerzen gehabt hätten.

Die Neurobiologen haben aus den Nervenzellen ihrer trainierten Schnecken einen speziellen Botenstoff entnommen und den dann einigen anderen Meeresschnecken in den Nacken gespritzt. Und siehe da: Obwohl sie es nie gelernt hatten, zuckten die beim elektronischen Reiz der Forscher auch bis zu 40 Sekunden. Die Kontrollgruppe zuckte aber immer noch nur einige wenige Sekunden.

Die Meeresschnecke Aplysia californica sieht nicht so aus, wie man sich eine Schnecke normalerweise so vorstellt. Sie erinnert eher an eine überdimensionale bucklige Nacktschnecke. Und ihr Kopf sieht mit viel Phantasie im Wasser und von oben betrachtet wie der eines Hasen aus. Deshalb heißt sie in Deutschland auch Kalifornischer Seehase. Die Neurowissenschaftler interessieren sich aber eigentlich für sie, weil sie extrem große Nervenzellen hat. Und die funktionieren ganz ähnlich wie die beim Menschen. Außerdem ist ihr Nervensystem vergleichsweise überschaubar: Die Schnecke hat 20.000 Nervenzellen, der Mensch dagegen etwa 100 Milliarden.