Die beiden inneren Gesteinsplaneten Venus und Merkur werden an diesem Wochenende dicht beieinander stehen. Beide werden der Bahn der Sonne am abendlichen Himmel folgen. Am Freitag wird die Sonne um 21.06 Uhr untergehen. In den nächsten zwei Stunden werden beide Planeten zum westlichen Horizont wandern. Diesen werden sie gegen 23 Uhr berühren. Da die Nacht während dieser Zeit einbricht, wird man Merkur und Venus immer deutlicher erkennen. Der größere und hellere der beiden Planeten ist die Venus. Ähnlich sieht es auch am Samstag aus. Die Sonne wird um 21.07 Uhr untergehen und die beiden Planeten werden sich ebenfalls zum Horizont hinbewegen.

Am Sonntag wird der Sonnenuntergang eine weitere Minute später beginnen. Jedoch wird an diesem Abend die junge Mondsichel mit am Himmel erscheinen. Diese wird sich ein Stückchen weiter westlich befinden, so dass nach Sonne erst Venus, dann Merkur und zum Schluss der Mond am Horizont verschwinden werden.



Wer ein Fernglas zur Hand hat, kann erkennen, dass nicht nur der Mond in dieser Nacht sichelförmig erscheint. Auch die Venus wird als Sichel zu erkennen sein. Das liegt vor allem daran, dass die Venus zwischen Sonne und Erde hindurchwandert – ähnlich wie der Mond.