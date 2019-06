In der Evolution scheint es den Wissenschaftlern zufolge eine Art Kompromiss zwischen Langlebigkeit und Fruchtbarkeit zu geben. Das kann man sich vorstellen wie auf einer Waage - in der einen Waagschale die Lebensdauer, in der anderen die Fruchtbarkeit. Je nachdem, in welcher Schale mehr "liegt", wiegt das eine oder andere schwerer. Oder andersherum ausgedrückt: Lebt ein Organismus länger, sinkt seine Fruchtbarkeit. Die Forscher haben Folgendes errechnet: Würde die Überlebenszeit einer Maus, deren Generationszeit 2,5 Monate beträgt, in einem Monat um vier Prozent erhöht, würde ihre monatliche Fruchtbarkeit um bis zu zehn Prozent abnehmen. Ob und wie sich eine höhere oder kürzere Lebensdauer auf die Fortpflanzungsrate beim Menschen auswirken würde, ist unklar.