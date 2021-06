Füttern oder nicht? Es ist eine Grundsatzfrage, auf die die Forscher um Jim Rivers vom College of Forestry der Oregon State University/USA jetzt eine neue Antwort geben – und mittlerweile ist es auch eine Frage, die mit viel Geld verbunden ist. Denn es betrifft weltweit vermutlich hunderte Millionen Vogelfreunde, in den USA 50 Millionen, so Rivers. Die finanzieren damit allein in den Vereinigten Staaten eine vier Milliarden Dollar schwere Industrie, die sich auf Futter und Zubehör spezialisiert hat. Doch das Ergebnis der aktuellen Studie dürfte alle Vogelfreunde beruhigen.