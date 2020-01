Kennen Sie die Hakengimpel? Das Männchen in rot, das Weibchen in gelb? Sie sind eine an sich eher Standorttreue Finkenart, die eigentlich in der nördlichen Taiga zuhause ist. Einzelne Exemplare wurden im Herbst 2019 bereits im südlichen Skandinavien gesichtet. Wer weiß, vielleicht verirren sich auch welche in Ihren Garten? Oder Sie haben sich beim Spaziergang in einem Nadelwald beispielsweise entlang der deutsch-polnischen oder tschechischen Grenze über diese roten oder gelben Vögel gewundert. Die ernähren sich nämlich beispielsweise von den Samen der Nadelbäume.