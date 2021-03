Stefan Kahl von der TU Chemnitz entwickelte die App gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Hochschule Mittweida und der Cornell University in Ithaca/New York.

Stefan Kahl von der TU Chemnitz entwickelte die App gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Hochschule Mittweida und der Cornell University in Ithaca/New York. Bildrechte: TU Chemnitz/Lars Meese

"Ein unglaublicher Erfolg", sagt Dr. Stefan Kahl über die große Zahl der Downloads. Er ist Forscher an der Professur Medieninformatik der TU Chemnitz und am Center for Conservation Bioacoustics der Cornell University (USA). Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA hat er die App entwickelt. Die Vogelstimmenerkennung funktioniert weltweilt und kann mittlerweile 3.000 Vögel unterscheiden.