Am 21. Dezember werden sie wie ein Doppelstern am frühen Abendhimmel erscheinen. Dabei werden sie nur um ein Fünftel des scheinbaren Monddurchmessers getrennt sein. Da beide Planeten die Erde in unterschiedlichen Abständen umrunden, findet dieses Ereignis nur alle 20 Jahre statt. Was dieses Ereignis ganz besonders macht: So nah wie an diesem Abend, waren sich Jupiter und Saturn zuletzt vor rund 800 Jahren.