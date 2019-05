So urdeutsch die Kartoffel ja manchmal anmutet, sie kommt eigentlich gar nicht von hier. Und da, wo sie herkommt, nämlich aus den Höhen der Anden, ist es relativ kalt. Hier in unserer sommerlichen Wärme hat der Bauer ein Problem: Die Pflanze produziert kaum Knollen. Warum? Weil sie es nicht muss. Sie kann ihre Kraft in Blätter stecken, sagt Uwe Sonnewald, Professor für Biochemie an der Uni Erlangen/Nürnberg:

"Die Kartoffel hat zwei Möglichkeiten, sich fortzupflanzen: Die eine ist über die Samen, wie alle anderen Pflanzen auch. Die andere ist vegetativ über die Knollen. Die Knollen sind für die Pflanzen ein Vermehrungsorgan, das sicherstellt, dass sie sich am Ort vermehren können. Samen wären besser geeignet zur Vermehrung. Aber da muss die Pflanze sicherstellen, dass das ganze Programm zur Erzeugung der Samen abläuft. Unter den Bedingungen in den Anden kann das aber schon Mal passieren, dass das nicht klappt. Und da ist die Kartoffelknolle so eine Art Sicherheitsorgan für die Vermehrung."

Kartoffelknolle ist lediglich Plan B

Professor Uwe Sonnewald und sein Team. Bildrechte: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg/Rabih Mehdi Das, was wir also am allermeisten an der Kartoffelpflanze schätzen, ist lediglich ein Plan B. Kein Wunder also, dass die Pflanze ihre Kraft eher in Plan A steckt. Für den Bauern heißt das dann: Viele Samen, keine Kartoffeln. Vor allem wenn man bedenkt, dass es ja immer wärmer werden soll. Eine Lösung muss her. Und die haben Sonnewald und sein Team gefunden. Dazu haben sie in das Innere der Pflanze geschaut, wenn die das Signal gibt, keine Knollen mehr zu produzieren. Tief in der Zelle haben die Wissenschaftler dabei einen Botenstoff gefunden, in Form einer RNA, einer Ribonukleinsäure. Die kann einer Zelle sagen, wie sie bestimmte genetische Informationen umsetzen soll:

"Und zwar bildet die Kartoffel eine kleine RNA. Und diese kleine RNA unterbindet das Signal, was der Pflanze sagt, jetzt machen wir Knollen. Und wir konnten das jetzt abstellen. Wir haben ziemlich lange daran herum geforscht. Und jetzt, da wir das entdeckt haben und den Mechanismus verstanden haben, konnten wir es auch abschalten."

Noch keine Tests unter Agrar-Bedingungen