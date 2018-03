Dieser Mechanismus hat mit dem Luftdruck zu tun. Sind die Temperaturunterschiede zwischen Nordatlantik und Polarmeer gering, ist auch der Luftdruck ähnlich. Dadurch wiederum werden Polarwinde wie der polare Jetstream instabiler, die mit mehreren hundert Kilometern pro Stunde hoch oben in der Atmosphäre von West nach Ost wehen. Statt einen festen Gürtel um den Pol zu bilden, entstehen riesige Windschleifen, die mehr warme Luft in den Norden führen.

In ihrer Doktorarbeit am Potsdam-Institut für Klimafolgenabschätzung hat Marlene Kertschmer die Winddaten statistisch analysiert und entdeckt: Das derzeit zu beobachtende Windmuster mit einem schwachen Polarwirbel kommt heute an deutlich mehr Tagen vor, als noch 1979. Im Gegenzug hat die Zahl der Tage mit einem starken, stabilen Wirbel direkt über dem Pol deutlich abgenommen.



Am Alfred-Wegener-Institut misst der Meereisphysiker Marcel Nicolaus mit seinen Kollegen nicht nur die Fläche sondern auch die Eisdicke. Seit 2010 liefert der europäische Satellit CryoSat-2 die Daten dazu. "Auch dabei zeichnet sich ein erster Trend zu durchschnittlich dünnerem Eis ab", sagt Nikolaus. Wird die Eisdecke dünner, kann sie leichter zusammengedrückt werden und das wiederum lässt ihre Fläche schrumpfen.