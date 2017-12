Es heißt, dass es in 100 vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit 30 Mal geregnet hat.

Mit anderen Worten. Diese Aussage über das Wetter ist keine Aussage über die Zukunft, sondern eine Aussage darüber, wie es bei vergleichbaren Wetterkonstellationen in der Vergangenheit gewesen ist. Um das zu tun, nutzen die Experten beim DWD die ganze Kapazität ihres 40 Millionen Euro teuren Computersystems. Für den Niederschlag reicht es eben nicht, sich die Wolken anzuschauen, denn “Niederschlag ist einer der kompliziertesten Prozesse in der Atmosphäre“, weiß Detlev Majewski, Leiter der DWD-Abteilung Meteorologische Analyse und Modellierung.

Fangen wir mit den Wolken an. Die Tropfen, aus denen sie bestehen, sind viel kleiner als die Regentropfen. Damit ein Regentropfen zu Boden fällt, müssen sich erst viele Wolkentropfen zusammenballen. Staubpartikel in der Luft können dafür sorgen, dass sie das tun. Das gilt auch für Schneeflocken. Oder es sind einfach sehr viele Tropfen, so dass sie sich ebenfalls zu Regentropfen zusammenfinden. Auf dem Weg nach unten kann aber noch viel passieren. Die Meteorologen müssen den Wind mit berechnen, der die Tropfen weit wegtragen kann. Und natürlich auch die Temperaturen. Ist es unten so warm, dass die Tropfen wieder verdampfen? Oder schaffen es alle bis nach unten?