Bäume wachsen "windschief", wenn sie stetig vom Wind aus einer bestimmten Richtung getroffen werden. Auf den Gipfeln des Schwarzwalds etwa gibt es solche Bäume, die wie abgeknickt aussehen. In seiner Dokureihe "Wo unser Wetter entsteht" hat ARD-Tagesthemen Wetterexperte Sven Plöger erkundet, was die Wetterlagen in Deutschland bestimmt.

Folge zwei behandelt die Westwinde. Auch der aktuelle Herbststurm kommt wie so viele Tiefdruckgebiete aus dieser Richtung. Über dem Atlantik gibt es keine Hindernisse, die die Luftmassen bremsen können. Deswegen können die Tiefs dort Fahrt aufnehmen. Als ausgewachsene Stürme kommen sie dann in Europa an. Selbst wenn sie nur klein sind in ihrer Ausdehnung können sie katastrophale Folgen haben.