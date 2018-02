Erdmagnetfeld Das Erdmagnetfeld wird hauptsächlich durch den flüssigen, äußeren Erdkern erzeugt, dem sogenannten Geodynamo. Außerdem tragen Ströme in der Atmosphäre dazu bei, auch sogenannte Multipol-Komponenten, etwa Erzvorkommen in der Erdoberfläche, beeinflussen das Magnetfeld der Erde. Am stärksten wirkt es in der Nähe der Pole, am schwächsten am Äquator. Das ist der Grund, warum Kompasse zu den Polen zeigen.