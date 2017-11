Mediterrane Wirbelstürme entstehen durch den Temperaturunterschied zwischen nördlichen und südlichen Breiten, wenn sich die verschieden warmen Luftmassen mischen, also Kaltluft als Höhentief von höheren Breiten übers Mittelmeer zieht. Meteorologen sprechen hier von "Cut offs", Kaltluftansammlungen in großer Höhe, die vom Jetstream abgeschnürt sind. Wenn dann die feucht-warme Luft über dem Wasser zum Zentrum des Tiefs gesogen wird, steigt sie in regelrechten Gewittertürmen auf, bevor sie in der Mitte absinkt. Dabei erwärmt sich die Luft und löst im Zentrum des Systems die Wolken auf: Das "wolkenlose Auge" ist entstanden. Im Gegensatz zum Hurrikan ist der Medicane aber kein sich selbst nährendes Naturphänomen.