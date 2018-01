Das EU-Parlament hat sich am Dienstag gegen die Elektrofischerei ausgesprochen. Die Kommission hatte zuvor vorgeschlagen, die bislang nur sehr eingeschränkt erlaubte Fangmethode weitgehend zu legalisieren.

Weil es allerdings bei falscher Anwendung große Gefahren für Natur und Mensch gibt, ist Elektrofischen bislang nur stark eingeschränkt möglich. Nach EU-Regularien dürfen in der Nordsee fünf Prozent der Fischerflotte jedes Mitgliedststaats mit Elektroschocks arbeiten. In Deutschland ist Elektrofischerei in fast allen Bundesländern verboten. Niedersachsen erlaubt es auf Antrag zu besonderen Zwecken, etwa zur Forschung.