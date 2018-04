Die immer weiter wachsenden Mengen von Plastikmüll stellen ein zentrales Menschheitsproblem dar, das mittlerweile auch sehr viele Deutsche beschäftigt. Bei einer Umfrage von Splendid Research, einem Institut für Marktforschung, fanden 71 Prozent der Befragten das Konzept sogenannter Unverpackt-Läden gut. Dort werden Lebensmittel ohne Verpackung angeboten, Kunden müssen ihre eigenen Behälter mitbringen. Eine Einsicht wie gemacht für den "Earth Day", der wie jedes Jahr am 22. April stattfindet, und der in diesem Jahr den Plastikberg thematisiert.

Allerdings bedeutet die Zustimmung nicht wirklich, dass sich auch das Einkaufsverhalten geändert hat. Von den 1.016 Bundesbürgern, die die Markforscher im März befragt haben, waren bislang nur acht Prozent in einem Unverpackt-Laden einkaufen. Vielen fehlt es dafür offenbar an der Möglichkeit: etwas mehr als jeder zweite (51 Prozent) sagte, es gebe keinen solchen Laden in seiner Nähe.