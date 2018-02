Bei den Planeten, die nahe am Stern liegen, vermuten die Forscher eine Wasserdampfatmosphäre, bei den entfernteren eine Eisschicht. Der vierte Planet kommt der Erde am nächsten, so die Computermodelle. Er scheint von den sieben Planeten derjenige mit dem größten Gehalt an Gestein zu sein und hat zudem das Potenzial, Wasser in flüssiger Form zu beherbergen.