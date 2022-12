Alle fünf bis zehn Jahre kann man sich also auf weiße Weihnachten freuen, zeigt die Statistik. Die Deutsche Weihnacht ist eher grün. Wer nicht auf Schnee verzichten kann, muss auf die Zugspitze. Nur dort gibt es in Deutschland Schneegarantie an den Festtagen. Auch ansonsten heißt die Devise: je höher desto besser - also Erzgebirge oder Harz.



Aber auch dort sieht man sich mit einem Wetterphänomen konfrontiert: Das Weihnachts-Tau-Wetter, erklärt Diplom-Meteorologe Florian Ross: "Das passiert in aller Regelmäßigkeit, also in sieben von zehn Fällen trifft das zu. Das ist ein Warmluftvorstoß, der zwischen dem 24. und dem 29. Dezember in aller Regelmäßigkeit stattfindet und der sorgt eben für dieses Tauwetter."