Die Temperatur auf der Erde steigt durch den Klimawandel – der ist weitgehend durch den Menschen verursacht, wie Studien belegen. Dies sorgt etwa für das Schmelzen der Polkappen in der Arktis und Antarktis und für das Verschwinden von Gletschern . Das wiederum wird offenbar zu einem weiteren Anstieg der Temperatur auf der Welt führen. Ein Teufelskreis.

Wenn alles momentan auf der Erde vorhandene Eis in den Polar- und Bergregionen schmilzt, dann könnte dies langfristig zu einem zusätzlichen Anstieg der globalen Erwärmung von 0,43 Grad Celsius führen, schreiben Wissenschaftler in einer online in "Nature Communications" veröffentlichten Studie.