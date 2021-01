Die Wanderlibelle (Pantala flavescens) wandert in großen Schwärmen zwischen Afrika und Asien hin und her, immer auf der Suche nach Brutgebieten. Im Jahr 2019 tauchte sie das erste Mal in Deutschland auf. Der Klimawandel und die steigenden Temperaturen ermöglichen ihr die Reise gen Norden. Der Bund für Umwelt und Naturschutz und die Gesellschaft für deutschsprachige Odonatologen haben den Neuankömmling zur Libelle des Jahres gekürt. Bildrechte: imago images / blickwinkel