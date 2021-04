Die britische Entomologin und Verhaltensökologin Seirian Sumner hat für ihre Metastudie Forschungsarbeiten der letzten 37 Jahre und unveröffentlichte Vorträge der letzten 16 Jahre durchforstet, in denen Bienen und Wespen vorkamen. Schon hier wurde klar: Westen sind nicht gerade beliebt. Von 904 Publikationen, in denen es um Bestäubung und Ökodiensleistung ging, untersuchten 22 Arbeiten Wespen, die übrigen 886 Arbeiten drehten sich um Bienen. Außerdem untersuchte sie mit ihrem Team in einer Umfrage in 46 Ländern das "Wespen-Image", indem sie Sprachgebrauch und Emotionen in Bezug auf Insekten untersuchte. Es zeigte sich: Das Image der Wespen ist lädiert, das der Bienen glänzend. Die Forschungsgruppe kommt zu dem Schluss: Die Nützlichkeit der Wespen wird unterschätzt und der Ruf der Wespen fatal. Das spiegelt sich sogar in der Forschung wieder, wobei die heutige Wissenschaft in illustrer Gesellschaft ist. Schon Aristoteles schrieb 300 vor unserer Zeitrechnung, Wespenstiche seien "stärker" als Bienenstiche: